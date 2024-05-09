Этот автомобиль будет стоить почти 100 миллионов рублей. Он китайский

Для многих китайские автомобили прочно ассоциируются с практичными и недорогими на фоне конкурентов моделями. А когда речь заходит о люксовых седанах стоимостью под 100 миллионов рублей, вряд ли кто-то думает о машинах из «Поднебесной». Но зря.

На недавнем автосалоне в КНР состоялась официальная премьера нового поколения ультра-роскошной 4-дверки Hongqi L5. Этот автомобиль является самым дорогим автомобилем в Китае.

На первый взгляд седан сложно отличить от первого L5, дебютировавшего в 2014 году. Но автомобиль включает в себя ряд эстетических изменений, таких как более высокая хромированная радиатора решетка, переработанный бампер с новыми ДХО и нижней частью, отделанной черным цветом.

В профиль новый L5 напоминает Rolls-Royce, а его интерьер сочетает в себе ретро элементы и самые передовые технологии.

Несмотря на обилие дисплеев, в Hongqi не поддались на нынешнюю тенденцию концентрировать в них все функции автомобиля, предусмотрев в том числе физические кнопки.

Информации о механической части L5 пока нет, но, скорее всего, под капотом седана вновь установлен турбированный V8. Дореформенный L5 комплектовался 4-литровой 381-сильной наддувной «восьмеркой», а также атмосферным 6-литровым V12.

Цены на новый Hongqi L5 пока неизвестны, но предыдущее поколение этой модели выпускалось невероятно ограниченным тиражом, а просили за него почти 6 миллионов юаней (76 миллионов рублей).

Ожидается, что новый L5 будет стоить дороже и его цена вплотную приблизится к отметке 8 миллионов юаней или около 100 миллионов рублей. Это более чем в 2 раза дороже, чем в России сегодня продают представительский седан Aurus Senat.