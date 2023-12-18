«Омоложенный» в Иране Renault Logan 1 поколения может стать электрическим

Первое поколение Renault Logan уже давно снято с производства, но не в Иране, где недавно начали выпуск этой модели в «омоложенном» виде. Экс-бестселлеру российского рынка изменили дизайн и оснащение, а также назвали его собственным именем – Pars Khodro Cadilla.

Накануне стало известно, что продавать этот автомобиль собираются не только в бензиновой, но и полностью электрической версии.

Как пишет иранское издание «Charkhan» со ссылкой на собственные источники, в руководстве компании SAIPA рассматривают вариант, при котором у рестайлинговой версии Renault Logan 1 поколения будет «батарейный» вариант.

Никаких подробностей о его «технике» не приводится, но существует большая вероятность того, что машина получит под капот электромотор от седана другого иранского автопроизводителя – Tara EV. Его мощность составляет 160 лошадиных сил.

Внешне такой автомобиль вряд ли будет сильно отличаться от бензиновой 4-дверки. Единственной разницей в дизайне машин может оказаться отсутствие у электрического седана традиционной радиаторной решетки, которая для электромобиля не является необходимостью.

Сроки премьеры электрической модификации иранского клона Renault Logan первого поколения не раскрываются.