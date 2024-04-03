Папамобиль от Fiat продают за почти 10 миллионов рублей

В гараже Папы Римского немало автомобилей, но одним из самых простых среди них можно назвать хэтчбек Fiat 500L. Именно его Франциск использовал, когда посетил Нью-Йорке в 2015 году. Сейчас эту машину хотят продать на аукционе за сумму, которая обычному 500L может только сниться.

По данным аукционного дома RM Sotheby’s, автомобиль использовался в качестве «папамобиля» лишь некоторое время.

К примеру, в том же Нью-Йорке Папа Римский прибыл на нем на Пятую авеню, после чего пересел в модифицированный Jeep, чтобы дать возможность публике лучше его видеть.

Автомобиль, выставленный на аукцион, является практически новым. На его одометре указана цифра всего в 1244 км. Машина обладает черным цветом, а также соответствующим по палитре интерьером.

Мощность хэтчбека составляет 160 лошадиных сил, которая обеспечивается 1,4-литровым 4-цилиндровым турбомотором, соединенным с 6-скоростной автоматической трансмиссией. Она передает весь крутящий момент (250 Нм) на передние колеса.

Предварительная цена лота уже раскрыта. Ожидается, что автомобиль будет продан за сумму, которая в значительной степени превосходит цену обычного Fiat 500L, а если быть точнее примерно за 100 тысяч долларов (почти 10 миллионов рублей).