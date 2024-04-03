ДомойАвтоновости сегодняПапамобиль от Fiat продают за почти 10 миллионов рублей

Папамобиль от Fiat продают за почти 10 миллионов рублей

Это гораздо дороже, чем стоит его массовая версия, на которой не ездил Папа Римский

Текст: Алексей Шмидт
3bcdbd8f4cbe75e6a320179d18a30f96d686996d

В гараже Папы Римского немало автомобилей, но одним из самых простых среди них можно назвать хэтчбек Fiat 500L. Именно его Франциск использовал, когда посетил Нью-Йорке в 2015 году. Сейчас эту машину хотят продать на аукционе за сумму, которая обычному 500L может только сниться.

По данным аукционного дома RM Sotheby’s, автомобиль использовался в качестве «папамобиля» лишь некоторое время.

Fiat 500L Popemobile 0402 2

К примеру, в том же Нью-Йорке Папа Римский прибыл на нем на Пятую авеню, после чего пересел в модифицированный Jeep, чтобы дать возможность публике лучше его видеть. 

Fiat 500L Popemobile 0402 5

Автомобиль, выставленный на аукцион, является практически новым. На его одометре указана цифра всего в 1244 км. Машина обладает черным цветом, а также соответствующим по палитре интерьером.

Fiat 500L Popemobile 0402 4

Мощность хэтчбека составляет 160 лошадиных сил, которая обеспечивается 1,4-литровым 4-цилиндровым турбомотором, соединенным с 6-скоростной автоматической трансмиссией. Она передает весь крутящий момент (250 Нм) на передние колеса. 

Fiat 500L Popemobile 0402 3

Предварительная цена лота уже раскрыта. Ожидается, что автомобиль будет продан за сумму, которая в значительной степени превосходит цену обычного Fiat 500L, а если быть точнее примерно за 100 тысяч долларов (почти 10 миллионов рублей). 

Фото:RM Sotheby's

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+