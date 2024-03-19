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Самый большой кроссовер Porsche появится уже совсем скоро

Он будет на 100-процентов электрическим

Текст: Алексей Шмидт
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Когда Porsche Cayenne впервые дебютировал в линейке штутгартского автопроизводителя (в 2002 году), он вызвал серьезный ажиотаж среди поклонников бренда. Спустя более, чем 20 лет, первый кроссовер немецкой компании по-прежнему пользуется высоким спросом, принося приличные деньги в копилку автопроизводителя. 

Очевидно, что авантюра удалась, и, похоже, Porsche, решила вновь погрузиться в неизведанные воды. На этот раз компания готовит кроссовер, который расположится на сегмент выше, чем Cayenne, став самым крупным в SUV-гамме немецкого автопроизводителя. Кроме того, он будет использовать самые современные технологии. 

Копия porsche normal 1

Речь идет о полностью электрической модели, которая будет построена на платформе SSP Sport, разработанной инженерами марки. Выпуск машины хотят наладить на предприятии в Лейпциге.

В Porsche обещают, что новый 7-местный кроссовер сможет похвастать высокой производительностью, широким списком функций автоматизированного вождения, а также абсолютно современным интерьером, который оценят покупатели как в США, так и Китае. 

porsche normal

Никаких других официальных подробностей о проекте пока нет, но существуют инсайдерские утечки. Так, к примеру, ходят слухи, что новый автомобиль не будет похож ни на один Porsche, а также получит плоскую заднюю часть кузова.

Сроки появления такого кроссовера пока не раскрываются, но европейская пресса уверена, что автомобиль дебютирует в ближайшие несколько лет. 

Источник:Top Gear

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