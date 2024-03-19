Самый большой кроссовер Porsche появится уже совсем скоро

Когда Porsche Cayenne впервые дебютировал в линейке штутгартского автопроизводителя (в 2002 году), он вызвал серьезный ажиотаж среди поклонников бренда. Спустя более, чем 20 лет, первый кроссовер немецкой компании по-прежнему пользуется высоким спросом, принося приличные деньги в копилку автопроизводителя.

Очевидно, что авантюра удалась, и, похоже, Porsche, решила вновь погрузиться в неизведанные воды. На этот раз компания готовит кроссовер, который расположится на сегмент выше, чем Cayenne, став самым крупным в SUV-гамме немецкого автопроизводителя. Кроме того, он будет использовать самые современные технологии.

Речь идет о полностью электрической модели, которая будет построена на платформе SSP Sport, разработанной инженерами марки. Выпуск машины хотят наладить на предприятии в Лейпциге.

В Porsche обещают, что новый 7-местный кроссовер сможет похвастать высокой производительностью, широким списком функций автоматизированного вождения, а также абсолютно современным интерьером, который оценят покупатели как в США, так и Китае.

Никаких других официальных подробностей о проекте пока нет, но существуют инсайдерские утечки. Так, к примеру, ходят слухи, что новый автомобиль не будет похож ни на один Porsche, а также получит плоскую заднюю часть кузова.

Сроки появления такого кроссовера пока не раскрываются, но европейская пресса уверена, что автомобиль дебютирует в ближайшие несколько лет.