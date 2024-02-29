Мужчина случайно купил один из самых эксклюзивных Porsche 911 в истории

Многие коллекционеры охотятся за редчайшими автомобилями, но некоторым простым людям порой они попадают в руки без каких-либо стараний. Причем за относительно небольшие деньги.

Один из примеров этому – Маркус Хебген, который 13 лет назад сам того не подозревая приобрел один из самых эксклюзивных автомобилей Porsche 911 в истории. Это особенный экземпляр, выпущенный ограниченным тиражом, который хотел бы иметь в своем гараже любой поклонник штутгартского бренда.

По словам немца, в 2011 году он искал в интернете классический Porsche 911. Изначально его бюджет составлял 30 тысяч евро, но впоследствии он увеличил его еще на 5 тысяч.

Мужчина быстро нашел то, что искал. Ему запали в душу фотографии в объявлении о продаже Porsche 911 Carrera 1987 года выпуска с пробегом 160 тысяч километров. После нескольких часов раздумий он решил купить автомобиль, случайным образом став обладателем одного из 250 выпущенных экземпляров этой модели.

Автомобиль отличается особым цветом Diamond Blue Metallic, а также наличием 15-дюймовых колесных дисков Fuchs. Салон отделан серебристо-голубой кожей, а сиденья обиты кожей Raff с вышитой на подголовниках надписью Ferry Porsche.

По словам владельца Porsche, он впервые понял, что приобрел редкий автомобиль, приехав на нем на летний фестиваль во Франкфурте. Жюри было настолько впечатлено его машиной, что присудило ей главный приз мероприятия.

Несмотря на то, что сегодня немец может продать свой редкий 911 Carrera за баснословные деньги, он не планирует избавляться от автомобиля и периодически ездит на нем, но только в хорошую погоду.