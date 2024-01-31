В России адаптировали «японский Hummer» в автобус для шахтеров

Всевозможные автомобили, предназначенные для сложных условий эксплуатации, в России нередки, но конкретно этот экземпляр выделяется на фоне остальных своими корнями. В Японии такой внедорожник за сходство с американским вездеходом называют местным «Хаммером». А у нас его сейчас продают не в традиционной версии, а в сильно измененной.

Речь идет о внедорожнике Toyota Mega Cruiser, который лег в основу проекта владивостокской компании «Восток-Трейлер». Полное наименование машины – самоходный автомобиль для перевозки людей и грузов в горных выработках, что можно перефразировать как шахтный автобус.

Учитывая, что в качестве донора лежит автомобиль, выпускавшийся специально для Японии, у внедорожника для горняков правостороннее расположение рулевой колонки и оригинальный 4,1-литровый бензиновый двигатель мощностью 170 лошадиных сил, работающий совместно с 4-скоростным гидромеханическим «автоматом».

Привод – полный с 2-ступенчатой «раздаткой» и межосевым дифференциалом (с принудительной блокировкой).

Длина автомобиля составляет 4,8-метра, ширина – 2,2-метра, а высота 2,1-метр. Клиренс машины равен 450 мм.

Главное отличие российской спецмашины от оригинала кроется в ее вместимости. Внутри шахтного автобуса может расположиться до 10 человек (включая водителя).

Кроме того, у него цельнометаллический кузов, толщина которого составляет несколько миллиметров, а в арсенал автомобиля входят предпусковой подогреватель, силовые бамперы, лебедка и автоматическая система пожаротушения.

Внешне машину можно распознать благодаря наличию специальных защитных решеток на окнах, а также «кенгурятника» и дополнительного освещения.

Ценник на российскую разработку, предназначенную для шахтеров, составляет 6 миллионов 500 тысяч рублей.