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В России адаптировали «японский Hummer» в автобус для шахтеров

И продают его за 6,5 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Всевозможные автомобили, предназначенные для сложных условий эксплуатации, в России нередки, но конкретно этот экземпляр выделяется на фоне остальных своими корнями. В Японии такой внедорожник за сходство с американским вездеходом называют местным «Хаммером». А у нас его сейчас продают не в традиционной версии, а в сильно измененной.

Речь идет о внедорожнике Toyota Mega Cruiser, который лег в основу проекта владивостокской компании «Восток-Трейлер». Полное наименование машины – самоходный автомобиль для перевозки людей и грузов в горных выработках, что можно перефразировать как шахтный автобус.

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Учитывая, что в качестве донора лежит автомобиль, выпускавшийся специально для Японии, у внедорожника для горняков правостороннее расположение рулевой колонки и оригинальный 4,1-литровый бензиновый двигатель мощностью 170 лошадиных сил, работающий совместно с 4-скоростным гидромеханическим «автоматом».

Привод – полный с 2-ступенчатой «раздаткой» и межосевым дифференциалом (с принудительной блокировкой). 

Длина автомобиля составляет 4,8-метра, ширина – 2,2-метра, а высота 2,1-метр. Клиренс машины равен 450 мм. 

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Главное отличие российской спецмашины от оригинала кроется в ее вместимости. Внутри шахтного автобуса может расположиться до 10 человек (включая водителя).

Кроме того, у него цельнометаллический кузов, толщина которого составляет несколько миллиметров, а в арсенал автомобиля входят предпусковой подогреватель, силовые бамперы, лебедка и автоматическая система пожаротушения. 

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Внешне машину можно распознать благодаря наличию специальных защитных решеток на окнах, а также «кенгурятника» и дополнительного освещения. 

Ценник на российскую разработку, предназначенную для шахтеров, составляет 6 миллионов 500 тысяч рублей. 

Источник:Авито
Фото:Автора объявления

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