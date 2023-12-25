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Люксовая китайская марка, продающая машины в РФ, обновит конкурента Mercedes S-Class

Сейчас он стоит в России от 7,5 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Hongqi, входящая в состав концерна FAW, уже давно предлагает свои автомобили на российском рынке. В их числе значится и большой седан с индексом H9, появившийся три года назад и продемонстрировавший неплохой спрос как в «Поднебесной», так и за ее пределами. Вскоре автомобиль ждет плановый рестайлинг. Какие изменения он принесет показали новые шпионские снимки прототипа H9 из КНР.

Первое, на что стоит обратить внимание, так это на переднюю часть седана, где появится оптика с другим наполнением, модернизированная радиаторная решетка, в которой подсветка пройдет не по внутреннему, а по внешнему контуру, а также переделанный бампер. 

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Боковины останутся без перемен, но небольшая модернизация ждет корму 4-дверки, где пересмотру должен подвергнуться бампер и патрубки выхлопной системы.

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Но куда большие изменения с рестайлингом ждут интерьер Hongqi H9. Внутри роскошного седана, по габаритам схожего с Mercedes-Benz S-Class, дебютирует новый экран мультимедийной системы, расположенный над центральной консолью, а не встроенный в нее.

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Цифровая комбинация приборов станет больше, а также поменяется расположение кнопок управления функциями машины и материалы отделки.

Технически автомобиль не изменится и будет комплектоваться прежними моторами. В Китае H9, напомним, оснащается 2-литровой «наддувной четверкой», сопряженной с 48-вольтовым стартер-генератором. Тандем выдает 252 лошадиные силы и 380 Нм крутящего момента.

На вершине гаммы располагается 3-литровый V6 с отдачей в 283 л.с. Привод во всех случаях может быть только задним. Ценник в России на машину начинается с отметки в 7,5 миллиона рублей.

Премьера обновленного Hongqi H9 запланирована на 2024 год.

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Открытые источники

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