Porsche 918 Spyder продали на аукционе за рекордные 356 миллионов рублей

В период с 2013 по 2015 год компания Porsche выпустила 918 экземпляров флагманского гиперкара 918 Spyder. Последним ценовым рекордом для этой модели была сумма почти в 2 миллиона долларов (181 миллион рублей), но недавно ее перебили чуть ли ни в два раза.

На аукционе «RM Sotheby’s» в штате Техас «с молотка» ушел гиперкар немецкой марки, за который покупатель выложил 3 миллиона 930 тысяч долларов (356 миллионов рублей). Это стало рекордной суммой за всю историю этой модели.

Причина, по которой машину удалось продать так дорого, заключается в ее уникальности. Это единственный 918 Spyder, в котором представлены индивидуальные опции Porsche Exclusive Manufaktur стоимостью 96 тысяч долларов (8 миллионов 704 тысячи рублей).

Автомобиль окрашен в белый цвет Grand Prix и обладает кожаным салоном Yachting Blue, ездит на магниевых колесных дисках, а также укомплектован пакетом Weissach.

Приводит в движение гиперкар, пробег которого составляет всего 19 километров, 4,6-литровый бензиновый мотор V8, трудящийся в паре с двумя электромоторами.

Отдача силовой установки равна 875 лошадиным силам, что позволяет машине разгоняться с места до 100 км/ч всего за 2,6-секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 345 километров в час.