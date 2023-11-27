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Saipa начала производство седана Shahin Plus с мотором конкурента Iran Khodro

Это старый двигатель Peugeot

Текст: Ростислав Архипов
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Иранский автомобильный концерн Saipa, автомобили которого с недавних пор продаются на российском рынке, приступил к выпуску новой версии своего седана Shahin Plus. 

Ключевой особенностью такого варианта 4-дверки является наличие под ее капотом двигателя, который выпускает конкурирующая с «Сайпой» компания Iran Khodro.

preproduction test of shahin Plus with Tu5plus

Речь идет о силовой установке TU5 Plus. Как пишет ближневосточное издание «Asbe-bokhar», руководство Saipa собиралось наладить производство собственного двигателя, но в конечном счете отказалась от этой идеи и будет закупать такой мотор у Iran Khodro.

Агрегат TU5 Plus представляет собой двигатель, который является доработанной версией французского мотора компании Peugeot с индексом TU5. Его мощность равна 113 л.с., а пиковый крутящий момент составляет 144 Нм. 

IKCO Tara 6AT 17

Сейчас таким двигателем комплектуется обновленный Peugeot 405, который выпускается компанией Peugeot Pars исключительно в Иране, а также 4-дверки Iran Khodro Dena и Tara. Обе они уже представлены на российском рынке благодаря усилиям параллельных импортеров. 

Когда седаны Saipa с моторами производства ее конкурента Iran Khodro поступят в продажу в Иране пока неизвестно. 

Источник:Asbe-Bokhar

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