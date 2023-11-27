Saipa начала производство седана Shahin Plus с мотором конкурента Iran Khodro

Иранский автомобильный концерн Saipa, автомобили которого с недавних пор продаются на российском рынке, приступил к выпуску новой версии своего седана Shahin Plus.

Ключевой особенностью такого варианта 4-дверки является наличие под ее капотом двигателя, который выпускает конкурирующая с «Сайпой» компания Iran Khodro.

Речь идет о силовой установке TU5 Plus. Как пишет ближневосточное издание «Asbe-bokhar», руководство Saipa собиралось наладить производство собственного двигателя, но в конечном счете отказалась от этой идеи и будет закупать такой мотор у Iran Khodro.

Агрегат TU5 Plus представляет собой двигатель, который является доработанной версией французского мотора компании Peugeot с индексом TU5. Его мощность равна 113 л.с., а пиковый крутящий момент составляет 144 Нм.

Сейчас таким двигателем комплектуется обновленный Peugeot 405, который выпускается компанией Peugeot Pars исключительно в Иране, а также 4-дверки Iran Khodro Dena и Tara. Обе они уже представлены на российском рынке благодаря усилиям параллельных импортеров.

Когда седаны Saipa с моторами производства ее конкурента Iran Khodro поступят в продажу в Иране пока неизвестно.