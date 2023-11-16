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Представлен электрический Atlas, но не из Китая, а из Ирана

Его мощность 94 лошадиные силы, а запас хода равен 270 километрам

Текст: Алексей Шмидт
Electric Atlas 2

Открывшаяся в столице Ирана выставка «Достижений автомобильной промышленности» страны оказалась богатой на новинки, которые работают не на традиционном топливе, а на электричестве. Вслед за новым кроссовером Reera EV, подготовленным Iran Khodro, в Тегеране состоялась премьера аналогичного по направленности автомобиля от SAIPA, но в другом типе кузова – хэтчбек.

По информации иранского издания «Asbe-Bokhar», новый электрический хэтчбек SAIPA получил название Atlas EV. Точно такое же имя в России сейчас используют кроссоверы компании Geely, но без приставки «EV». 

Electric Atlas 6

Машина представляет собой «батарейный» вариант простой 5-дверки Atlas, но с рядом изменений. На месте, где у модели с ДВС установлена радиаторная решетка, у EV-варианта расположена ее имитация.

Кроме того, у Atlas EV отсутствует как таковой выхлоп, который электрическим автомобилям попросту не нужен. 

Electric Atlas 4

Остальная разница между бензиновым «Атласом» и электрическим сводится к более яркому оформлению кузова у последнего, а также наличием под его капотом электромотора на 94 лошадиные силы (250 Нм), связанного с батареей емкостью 35 кВт/ч.

Дальность хода машины заявлена на отметке в 270 километров. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку (она занимает 40 минут), а от обычной розетки способен пополнить свой запас за 4 часа. 

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С места до 100 километров в час Saipa Atlas EV разгоняется за 12 секунд, а его максимальная скорость составляет 130 километров в час. 

Когда машина отправится в серийное производство и отправится ли вообще пока неизвестно. 

Фото:Asbe-bokhar

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