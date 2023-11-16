Iran Khodro показал свой первый электрический кроссовер: футуристичный дизайн и запас хода в 420 км

Иранский автомобильный концерн Iran Khodro (IKCO), который несмотря на все слухи так и не начал официальные поставки в Россию своих машин, готовится расширить модельный ряд на родине выпуском нового кроссовера, но не простого, а электрического.

Накануне на выставке «Трансформация автомобильной промышленности» в Тегеране состоялась премьера модели под названием Reera EV.

Машина представляет собой «батарейный» вариант концепта Ray, представленного еще в прошлом году. Автомобили отличаются друг от друга лишь небольшими штрихами в дизайнах.

К примеру, у Reera EV вместо традиционной радиаторной решетки установлена пластиковая заглушка, отсутствуют патрубки выхлопа, а салон выполнен в более футуристичном облике, нежели в случае с бензиновым Ray.

Согласно информации, раскрытой иранским изданием «KhodroBank», приводить в движение IKCO Reera EV предстоит электромотору мощностью 163 лошадиных сил. В качестве пары для него выступит тяговый аккумулятор ёмкостью 53 кВт/ч и безальтернативный передний привод.

Запас хода «паркетника» должен составить около 420 километров, но в реальности, скорее всего, будет гораздо ниже.

Сроки выхода машины в продажу пока не раскрываются.