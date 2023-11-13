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Иранская SAIPA готовит первый электромобиль и гибрид

Одним из них станет батарейный вариант седана Saina

Текст: Алиса Шашкова
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Компания SAIPA, автомобили которой с недавнего времени продаются на российском рынке, готовится расширить перечень своих моделей полностью новыми для нее видами техники. 

Согласно информации, опубликованной иранским изданием «KhodroBank», 23 ноября состоится премьера дебютного в гамме SAIPA серийного электромобиля, а также гибрида. 

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Официальный дебют первого электромобиля и гибрида ближневосточного автопроизводителя пройдет в стенах «Выставки трансформации автомобильной промышленности». Подробностей о новинках SAIPA пока нет, но, скорее всего, одной из них окажется седан Saina EV.

Одноименный концепт-кар был показан еще в 2019 году. В его основе лежал оригинальный компактный седан Saina, который сейчас можно найти в продаже в России.

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Машина ничем не отличалась от бензинового аналога за исключением полностью электрической силовой установки, а также наличия в ее салоне цифровой «приборки» и панели выбора режимов работы трансмиссии вместо традиционного селектора коробки передач.

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Шоу-кар комплектовался электромотором, выдающим 66 кВт, что эквивалентно 90 лошадиным силам. В качестве батареи для него выступал тяговый аккумулятор на 28 кВт/ч, обеспечивавший запас хода в 200 километров. 

Что интересно, в 2019 году в SAIPA заявляли, что машина носит экспериментальный характер и выпускать ее в Иране нет никакого финансового смысла из-за низких цен на нефть и бензин в стране.

Источник:KhodroBank

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