Редкие Porsche продают дешевле 1 млн рублей, но не те, о которых вы подумали

Многие автомобильные фанаты мечтают о том, чтобы стать владельцем редкого Porsche. И осуществить эту мечту можно уже чуть ли не сегодня, тем более, что цена выглядит заманчиво.

С десяток экземпляров таких машин выставлены на аукцион австралийской компанией «Donington Auctions», специализирующейся на классической технике. Но есть одна загвоздка. Это совсем не спорткары, а тракторы.

Для тех, кто не в курсе, Porsche показал свой первый прототип трактора в 30-х годах прошлого столетия, а в 1950 году представил его серийную версию с индексом AP17. В 1955 году компания перевела весь тракторный бизнес в компанию Allgaier, впоследствии более тесно занявшись спортивными автомобилями.

Самым старым среди выставленных на торги тракторов является модель Allgaier R-22 1950 года выпуска. Ценник на него начинается с отметки в 9 тысяч 477 долларов или 885 тысяч рублей по текущему курсу. Машина использует 22-сильный одноцилиндровый дизельный мотор, работающий в паре с 4-ступенчатой коробкой передач.

Дороже стоит Porsche 419 Master 1962 года, за который собираются выручить минимум 22 тысячи 115 долларов или 2 миллиона 68 тысяч при пересчете на рубли.

Самый продвинутый Master комплектуется 50-сильным 4-цилиндровым двигателем и является самым большим и мощным трактором немецкого автопроизводителя за всю историю.