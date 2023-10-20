Новый Mini JCW Countryman неожиданно «засветился» в немецком конфигураторе

Компания Mini представила третье поколение модели Countryman в начале сентября этого года. Оно включило в себя все возможные для этой модели версии, в том числе «топовый» вариант John Cooper Works (JCW), но технических подробностей о нем пока не было.

Накануне неожиданным образом такая модификация всплыла в конфигураторе немецкого сайта Mini, раскрыв все карты.

Согласно описанию к модели, она получит под капот тот же 2-литровый турбомотор, который используется в кроссоверах BMW X1 и X2, где он развивает 312 лошадиных сил. Но в случае с Mini этот показатель составит 296 «сил».

Весь крутящий момент будет передаваться на все четыре колеса через роботизированную коробку передач с двойным сцеплением, а с места до 100 км/ч такие Mini Countryman смогут разгоняться всего за 5,4-секунды.

Что интересно, актуальный JCW Countryman оказался не только мощнее нового (301 л.с.), но еще и быстрее (на разгон от 0 до 100 км/ч он тратит 4,9-секунды).

Продавать новинку собираются в четырех цветах кузова, а также с одним вариантом отделки салона.

В самом максимальном оснащении, согласно информации из конфигуратора, цена нового Mini JCW Countryman составит 66 тысяч 300 евро или примерно 6 миллионов 730 тысяч рублей по текущему курсу.