Заказчику сильно не понравилось качество российских электрокаров Evolute

Компания Evolute была основана в 2022 году, когда завод «Моторинвест», Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Липецкой области подписали специальный инвестиционный контракт, подразумевающий запуск производства машин под этой маркой.

Сейчас бренд активно пытается реализовать свою продукцию, в том числе предлагает в лизинг энергетической компании «Русгидро», владеющей сервисом каршеринга Green Crab. Именно этот заказчик накануне посетовал на то, что автомобили Evolute далеки от идеала с точки зрения сборки.

По словам гендиректора «Русгидро» Дмитрия Беляева, основная проблема с «Эволютами» заключается в их «детских» болезнях, которые приводят к тому, что 20 процентов всего автопарка каршеринга не может отправиться на дороги. При этом, учитывая, что техника находится в лизинге, оплачивать ее приходится даже во время простоя.

Еще одним объектом критики, как пишут «Ведомости», стал сам факт того, что Evolute являются электромобилями. Поскольку это приводит к тому, что появляются проблемы с их зарядкой ввиду отсутствия достаточного количества зарядных станций.

Напомним, сейчас линейка моделей Evolute состоит из электрического седана i-Pro и «батарейного» кроссовера i-Joy. Впоследствии к ним присоединится еще один «паркетник» i-Sky, а затем 7-местный минивэн i-Van. Все эти автомобили являются клонами продукции китайской компании Dongfeng.