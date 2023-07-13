Новый российский электрокроссовер оценили в 3 миллиона 990 тысяч рублей

В прошлом году компания «Моторинвест» начала собирать в Липецкой области электромобили, получившие название Evolute. Несмотря на статус российских, ими оказались китайские модели с переклеенными шильдиками. Очередной новинкой этой марки стал кроссовер с индексом i-Sky. Компания объявила старт приема заказов на него, а также назвала начальный ценник.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, за Evolute i-Sky в России собираются просить от 3 миллионов 990 тысяч рублей с учетом программы господдержки. Без нее цена за батарейный «паркетник» перевалила бы за отметку в 4 миллиона 500 тысяч рублей.

Длина нового электрокроссовера в РФ составит 4565 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1680 мм. Таким образом, по габаритам российско-китайский кроссовер превзойдет полностью «поднебесный» вседорожник Geely Atlas Pro.

В качестве двигателя в i-Sky синхронный электромотор, выдающий 204 лошадиные силы и 340 Нм. Емкость аккумулятора составит 85,9 кВт/ч, чего будет достаточно для преодоления дистанции в 511 километров (по циклу WLTP).

Несмотря на то, что машина является типичным представителем сегмента SUV, полный привод для нее недоступен от слова «совсем». Так что рассчитывать можно исключительно на возможности передней оси.

Сроки начала «живых» продаж Evolute i-Sky (в Китае они продаются под именем Dongfeng Forthing Thunder) пока не называются.