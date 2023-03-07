Дилеры уже готовы продавать электрический седан Evolute i-Pro со скидкой в 1 млн рублей без доп. условий

Автомобили новоиспеченной «российской» марки Evolute, представляющие собой перелицованные китайские электрокары, продаются с конца прошлого года. Но, похоже, со спросом на них дела идут ни шатко, ни валко. По крайней мере об этом могут свидетельствовать скидки, которые готовы давать дилеры.

Автомобильный эксперт и автор Телеграм-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов рассказал о том, как побывал у дилера «Рольф», который, в том числе, торгует и отечественными электрическими 4-дверками Evolute i-Pro.

Его удивил тот факт, что формально на машину стоимостью 2 миллиона 990 тысяч рублей действуют скидки по программе господдержки, но положены они в большинстве своем для покупателей, оформляющих кредит. Суммарная выгода может составить 1 миллион рублей. При этом менеджеры «Рольф» предлагают купить Evotule i-Pro сходу со скидкой в тот же миллион без привязки к кредиту.

«Говорят, что машин полно и за покупку более одной будут дополнительные скидки», – пишет источник в своем Telegram-канале.

Автоэксперт задается вопросом, это насколько невысоким является спрос на «Эволюты», что их предлагают с такими скидками, а также все еще продают машины 2022 года выпуска.

Напомним, по итогам 2022 года завод «Моторинвест» в Липецкой области выпустил 1 тысячу 700 автомобилей марки Evolute. При этом если верить информации, опубликованной компанией, за прошлый год было реализовано 452 таких машин.

Таким образом, на начало 2023 года в распоряжении дилеров было не более 1 тысячи 248 автомобилей, но, похоже, они до сих пор не распроданы. Все это может косвенно говорить о том, что на «Эволюты» в России нет высокого спроса.