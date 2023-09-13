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В России начнут выпускать новый 7-местный минивэн с расходом топлива 0 литров на 100 км

Он российский, но фактически является китайским

Текст: Алексей Шмидт
Копия 2dextop i van gold 1

Компания Evolute, производство моделей которой сейчас активно ведется на мощностях предприятия Моторинвест в Липецкой области, анонсировала появление еще одного электромобиля, который расположится в новом для этого бренда сегменте – минивэнов. Автомобиль назовут i-Van и запустят его сборку уже в скором времени. Накануне стали известны подробности об этой перспективной модели.

Evolute – это российская марка, которая выпускает клоны китайских автомобилей фирмы Dongfeng. Ее новый минивэн i-Van пойдет по тому же пути, оказавшись копией «поднебесной» модели Dongfeng LingZhi EV. 

Evolute i VAN

Конструкция оригинала уходит в рамные и рессорные автомобили компании Mitsubishi образца 90-х годов прошлого столетия. У него i-Van должен перенять практически всё, за исключением шильдиков.

Длина 7-местной машины составит 5,1-метра, а колесная база автомобиля растянетя на 3 метра. В качестве движущей силы выступит магнитный синхронный электромотор на 122 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента, работать в паре с которым будет литий-железо-фосфатный аккумулятор на 67,5 кВт/ч. Максимальный запас хода вэна составит 400 километров. 

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При использовании стандартной (медленной) зарядки пополнить запас батареи можно будет за 15 часов, тогда как в случае с быстрой с 30 до 80% аккумулятор зарядится всего за 37 минут.

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Цены на новинку Evolute пока не раскрываются. Их обещают рассекретить ближе к старту продаж минивэна в России. Впрочем, некоторые дилеры уже слили эту информацию. Так, к примеру, на сайте «Авилона» указана цифра в 4 миллиона 2 тысячи рублей.

Источник:Evolute

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