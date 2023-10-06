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Супер-редкий спорткар Porsche 911 Carrera хотят продать за 2,5 миллиона долларов

Это примерно 250 миллионов рублей 

Текст: Ростислав Архипов
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Аукционный дом «RM Sotheby’s» опубликовал очередной список лотов, среди которых оказался очень интересный экземпляр спорткара Porsche. Речь идет о модели 911 Carrera 1993 года выпуска, но не простой, а очень редкой.

Согласно описанию к листингу, машину собираются продать за сумму от 2 до 2,5 миллиона долларов, что при пересчете на российскую валюту составляет от 200 – 250 миллионов рублей. 

Крайне высокая цена за 911-й обусловлена тем, что он является одним из 51 автомобилей, построенных Porsche Motorsport в специальной конфигурации и одним из двух, которые шли с полностью кожаным салоном.

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Машина окрашена в белый оттенок под название «Гран-При». Информация о том, кто ей владел в период с 1996 по 2015 годы, неизвестна, но восемь лет назад автомобиль каким-то странным образом попал в руки актуального продавца. 

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По его словам, спорткар никогда не использовался, а это значит, что на его одометре указана цифра всего в 70 километров, а редчайший кожаный салон находится в идеальном состоянии. 

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Автомобиль оснащен 3,8-литровым бензиновым двигателем, который известен тем, что использовался в Ле-Мане. Ассистирует ему коробка передач типа G50 и блокируемый задний дифференциал.

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Porsche стоит на колесах Speedline RS, окрашенных в цвет Amethyst Metallic, за которыми виднеются золотые тормозные суппорты. 

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Несмотря на то, что машина никогда не ездила по общественным дорогам, ее двигатель находится в исправном состоянии, поскольку его ежемесячно запускали и прогревали до рабочей температуры. 

Торги начнутся в ближайшие дни. 

Источник:RM Sotheby’s

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