«УАЗ Хантер» с мотором V8 от Toyota продают по цене Lada Granta

Внедорожник «УАЗ Хантер» – представитель линейки отечественных автомобилей, которые крайне редко подвергаются каким-либо видам тюнинга. Тем не менее такие машины существуют и даже порой появляются в продаже.

Объявление с одним из них журналисты Daily-Motor.Ru обнаружили в ходе регулярного мониторинга российских сайтов-классифайдов. Внедорожник, подвергшийся серьезной технической модернизации, выставили в Кабардино-Балкарии.

Внешне машина отличается от простого «Хантера» так называемой «злой» радиаторной решеткой, придающей передней части кузова вездехода агрессивности, а также «зубастыми» покрышками Cooper Discoverer S/T.

В салоне установлены кожаные сиденья с электроприводом и памятью, а также электростеклоподъемники спереди. Но самое интересное скрывается под капотом автомобиля.

В объявлении заявлено, что машина оснащена не родным для Hunter двигателем рабочим объемом 2,7-литра мощностью 128 лошадиных сил и «механикой», а японским двигателем V8 1UZ. Связку ему составляет автоматическая коробка передач, а также «раздатка» от Toyota Hilux (Surf Super Select).

Другие доработки включают в себя наличие у «Хантера» задних дисковых тормозов, новых усиленных карданов, а также пружин вместо рессор.

За внедорожник 2009 года выпуска с пробегом около 95 тысяч километров его владелец собирается выручить 850 тысяч рублей, что сопоставимо с ценой новой Lada Granta.

При этом продавец честно признается, что изменения, произошедшие с машиной, не вписаны в ПТС, а это значит, что будущего владельца в случае остановки сотрудниками ДПС ждут серьезные санкции, включая отправку автомобиля на штрафстоянку.