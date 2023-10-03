В России появился новый хэтчбек из Японии по цене Lada Granta

Один из самых популярных в Японии автомобилей компании Suzuki совсем недавно стал доступен и для покупателей в России. Машина, сопоставимая по цене с новой Lada Granta, представляет собой участника сегмента кей-каров. Благодаря малообъемному мотору она не попадает под ограничения на экспорт из «Страны восходящего солнца», а значит может ввозиться вполне легально.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, ознакомившись с предложениями так называемых «серых» дилеров, в России стали доступны компактные хэтчбеки с высоким кузовом Suzuki Solio.

Это праворульные автомобили 2023 года выпуска, которые оснащаются 1,2-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 91 лошадиную силу. Связку ему составляет бесступенчатый вариатор, а привод может быть как передним, так и полным.

Длина таких машин равна 3,8-метрам, ширина – 1,6-метрам, а высота – 1,7-метрам. Масса – 960 кг. В список оснащения входят: мультируль, мультимедийная система, кондиционер, камера заднего вида, кнопка старт-стоп и столики, вмонтированные в спинки передних кресел.

Цены на Suzuki Solio в России начинаются с отметки в 882 тысяч рублей и доходят до 977 тысяч рублей в зависимости от версии и дилера, занимающегося их продажами. При этом все они отдельно отмечают, что итоговая стоимость еще не ввезенных машин может меняться с учетом валютного курса.