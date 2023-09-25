Продается странный новый кроссовер Toyota: у него кузов американского внедорожника из 80-х

На одной из площадок по продаже автомобилей во Владивостоке появился крайне необычный автомобиль. Внешне он напоминает американские внедорожники времен 80-х годов прошлого столетия, тогда как внутри и под капотом выглядит как совершенно современный автомобиль. Машина носит название Mitsuoka Buddy и ее сходство в салоне с автомобилями Toyota неслучайно.

Дело в том, что формально этот «паркетник», ввезенный из Японии, является кроссовером Toyota RAV4 с дизайном «под ретро». Официальная премьера такого автомобиля состоялась осенью 2020 года, после чего его начали продавать небольшими партиями.

Автомобиль обрел невероятную популярность в Японии, причем настолько высокую, что компании Mitsuoka даже пришлось организовать контрактную сборку на партнерских предприятиях.

От исходной модели кроссовер Buddy отличается такими кузовными элементами как: передние крылья, капот, бампер и крышка багажника, а также радиаторной решеткой, фарами и бамперами.

Весь этот набор придает обычному RAV4 для японского рынка внешний облик, роднящий его с внедорожником Chevrolet K5 Blazer, выпускавшимся в период с 70-х по 80-е прошлого века.

В салоне Mitsuoka Buddy полностью повторяет «РАВ4» за исключением другого шильдика на руле. То же самое касается и его технического оснащения.

Машину продают в Японии с тем же 2-литровым бензиновым атмосферным мотором на 171 лошадиную силу и вариатором, а также с гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового ДВС, что и обычный RAV4. Как раз последний вариант и привезли в Россию.

Автомобиль 2022 года выпуска с околонулевым пробегом, полным приводом и электромеханическим вариатором оценен импортером в 4 миллиона 900 тысяч рублей. Для сравнения, в Японии за такие кроссоверы просят при пересчете с йен на российскую валюту около 3 миллионов 500 тысяч рублей.