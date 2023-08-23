Новый большой седан Changan с закосом под Tesla встал на конвейер

Компания Changan приступила к производству новой 4-дверки в своей линейке седанов. Машина получила цифровой индекс 07 и будет продаваться под суббрендом Qiyuan. Ее главная особенность заключается как в больших размерах, так и копировании философии автомобилей американской Tesla.

Qiyuan A07 заявлен как гибрид, так и чистый электромобиль. Машине досталась аэродинамичная форма кузова и скрытые в нем дверные ручки.

Спереди установили длинную светодиодную полосу дневных ходовых огней, а сзади схожий по дизайну блок фонарей и встроенный в крышку багажника спойлер.

Длина Qiyuan A07 составляет 4,9-метра, ширина – 1,9-метра, высота – 1,5-метра, а его колесная база равна 2,9-метрам.

Внутреннее убранство «семерки» очень напоминает автомобили Tesla. В частности, у Qiyuan A07 нет приборной панели и почти никаких кнопок. Вся информация и функции управления вшиты в мультимедийный планшет, расположенный на центральной консоли.

Под ним выделено место для беспроводной зарядки двух смартфонов, а также ниши для подстаканников.

Приводить в движение новинку Changan будет сразу два варианта двигателей. Первый – гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового «атмосферника» мощностью 88 л.с., который работает только в режиме генератора, заряжая аккумулятор. Максимальная отдача такого исполнения составляет 218 «сил».

Во второй версии Qiyuan A07 является чистым электромобилем с отдачей до 258 лошадиных сил. Запас хода машины в самой «богатой» комплектации с тяговой батареей на 80 кВт/ч составит 710 километров.

В продажу в Китае седан поступит в ближайшие месяцы, после чего может добраться до России по схеме параллельного импорта.