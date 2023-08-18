Он вам не Xiaomi: FAW представил «плюшевый» электрокар для девушек Xiaoma

Китайский концерн FAW через свой суббренд Besturn продает не только автомобили с бензиновыми моторами, но и гибриды. А теперь этот список пополнился еще и электрокаром, но не простым. Его имя Xiaoma (не путать с местным IT-гигантом Xiaomi). Его главная особенность – дизайн, который должен прийтись по вкусу молодым девушкам.

Besturn Xiaoma представляет собой ультракомпактный электромобиль (длина 3 метра, колесная база 1,9-метра), для которого предусмотрено сразу 6 цветов кузова и 5 цветов интерьера. Все они, разумеется, обладают мягкими постельными тонами, чем должны привлечь женскую аудиторию.

Кузов машины обладает квадратной коробчатой формой, но практически все экстерьерные детали выполнены в виде окружностей.

Сбоку сразу бросаются в глаза необычные колесные диски, выполненные в стиле ретро. Но все самое основное припасено внутри.

В салоне Besturn Xiaoma установлено двухспицевое рулевое колесо, цифровая комбинация приборов, а также несколько тумблеров и кнопок, выполненных в виде геймпада. Вокруг все выглядит максимально «плюшево», создавая обстановку уюта.

В качестве движущей силы в этом 3-дверке выступит электромотор, отдача которого равна 28 лошадиным силам. С ним машина сможет разгоняться до 100 километров в час. Запас хода в FAW не раскрыли, но, скорее всего, он окажется на уровне главного конкурента Xiaoma – Wuling Hongguang Mini EV, то есть около 200 километров.

В продажу хэтчбек поступит в ближайшие месяцы. Цены на него объявят позднее.