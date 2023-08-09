Новый кроссовер Iran Khodro, который может приехать в РФ, застукали в Тегеране

Компания Iran Khodro пока официально не начала поставки своих автомобилей в Россию, но некоторые из них уже во всю ввозят параллельные импортеры. В перспективе линейка машин этой марки в нашей в стране может пополниться перспективным кроссовером, который сейчас проходит тесты в столице Ирана (Тегеране).

Снимками «паркетника» Iran Khodro с именем Rira поделилось местное издание «Khodrobank». На них запечатлен вседорожник, построенный на платформе Peugeot 2008 первого поколения (тележка PSA PF1).

Основные дизайнерские элементы экстерьера Rira не скрываются. Кроссовер получит классический для современных компактных SUV дизайн с двухэтажной головной оптикой и радиаторной решеткой с рисунком в виде ячеек.

По нижней кромке кузова расположится традиционный для этого класса машин обвес из неокрашенного пластика.

Фотошпионам удалось заглянуть даже в салон машины, где обнаружилась цифровая комбинация приборов, 2-спицевое рулевое колесо, большой дисплей мультимедийной системы и электропривод водительского кресла.

Техническая сторона Rira уже рассекречена. Под капотом вседорожника расположится 1,7-литровый турбомотор, выдающий более 160 лошадиных сил. Связку ему составит автоматическая коробка передач.

Сроки старта продаж Iran Khodro Rira пока не раскрываются.