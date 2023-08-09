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Новый кроссовер Iran Khodro, который может приехать в РФ, застукали в Тегеране

В его основе старый французский "паркетник"

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Iran Khodro пока официально не начала поставки своих автомобилей в Россию, но некоторые из них уже во всю ввозят параллельные импортеры. В перспективе линейка машин этой марки в нашей в стране может пополниться перспективным кроссовером, который сейчас проходит тесты в столице Ирана (Тегеране).

Снимками «паркетника» Iran Khodro с именем Rira поделилось местное издание «Khodrobank». На них запечатлен вседорожник, построенный на платформе Peugeot 2008 первого поколения (тележка PSA PF1).

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Основные дизайнерские элементы экстерьера Rira не скрываются. Кроссовер получит классический для современных компактных SUV дизайн с двухэтажной головной оптикой и радиаторной решеткой с рисунком в виде ячеек.

По нижней кромке кузова расположится традиционный для этого класса машин обвес из неокрашенного пластика.

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Фотошпионам удалось заглянуть даже в салон машины, где обнаружилась цифровая комбинация приборов, 2-спицевое рулевое колесо, большой дисплей мультимедийной системы и электропривод водительского кресла. 

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Техническая сторона Rira уже рассекречена. Под капотом вседорожника расположится 1,7-литровый турбомотор, выдающий более 160 лошадиных сил. Связку ему составит автоматическая коробка передач.

Сроки старта продаж Iran Khodro Rira пока не раскрываются. 

Фото:Khodrobank

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