В России появился самый надежный кроссовер на планете

Поставки автомобилей Lexus в Россию по официальным каналам остановлены, но популярные модели этой компании никуда не делись и продолжают приезжать к нам по параллельным схемам импорта. Среди них, разумеется, одну из главных ролей занимает популярный кроссовер, который считается самым надежным SUV на планете.

Речь, конечно же, идет о «паркетнике» Lexus RX. Как стало известно Daily-Motor.ru, в РФ привезли большую партию таких кроссоверов 2023 года выпуска (пятое поколение).

Машины импортируют с несколькими силовыми агрегатами, в число которых входят как бензиновые, так и гибридные силовые установки. В самом мощном исполнении на разгон с места до первой «сотни» у RX уходит всего 6,2-секунды, а максимальная скорость кроссовера составляет 210 километров в час.

Lexus RX интересен тем, что является одним из самых надежных автомобилей в мире. Так, к примеру, авторитетное издание «J.D.Power» называет его самой беспроблемной машиной класса SUV в 2023 году наряду с Toyota C-HR.

Оба японских кроссовера в последнем исследовании аналитиков собрали всего 111 проблем на 100 выпущенных автомобилей, тогда как средний показатель по отрасли составляет 186 проблем на 100 произведенных машин.

Кроме того, марка Lexus получила наилучший рейтинг надежности среди всех брендов, участвовавших в опросе – 133 проблемы на 100 машин, что на 40 неисправностей меньше, чем в случае с автомобилями Cadillaс и на 51 неисправность ниже, чем с BMW.

Цены на Lexus RX 2023 года в России стартуют с отметки в 5 миллионов рублей, но в зависимости от версии, страны поставки, оснащения и жадности импортера могут быть гораздо выше, доходя до 12 миллионов 400 тысяч рублей.