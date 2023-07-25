В Иране засняли новый кроссовер Iran Khodro Rira с российскими перспективами

В середине лета 2022 года компания Iran Khodro представила новый кроссовер, который получил название Rira. Несмотря на премьеру, автомобиль до сих пор не поступил в продажу. Вместо этого его продолжают дорабатывать и обкатывать на дорогах общего пользования. Накануне в Сети появились новые фотографии этой модели.

Технические подробности о новинке уже известны. Ее построят на платформе Peugeot 2008 первой генерации (архитектура PSA PF1).

Что интересно, если «тележка» от французской модели будет первой генерации, то внешне машине достанется дизайн уже торой генерации западного «паркетника». На это намекает как сама форма кузова, так и двери (на фото ниже).

Как пишет иранское издание «Khodro Bank» со ссылкой на собственные источники, для кроссовера Rira у Iran Khodro припасен собственный двигатель, который сейчас не устанавливается ни на один из автомобилей компании. Речь идет о 1,7-литровом «наддувном» моторе, выдающем более 160 лошадиных сил.

IKCO Rira будет находиться в классе SUV-B, а это значит, что по габаритам он окажется близок к Nissan Juke.

В список оснащения машины войдут такие функции как: камера кругового обзора, камера заднего вида, системы ABS, ESC, TCS и BAS, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, подушки безопасности и шторки, электрический стояночный тормоз и многое другое.

Сроки начала продаж Rira в Иране пока не раскрываются, но ходят слухи, что в перспективе эта модель будет продаваться не только на местном рынке, но еще и в России.