У нового конкурента Lada Vesta из Ирана не будет «зимнего пакета»

Компания Saipa готовится к началу продаж на российском рынке нового седана Shahin. Накануне иранский автопроизводитель выложил в Сеть список оснащения, в котором собираются продавать экспортный вариант этой 4-дверки, позиционирующейся как один из главных конкурентов отечественной Lada Vesta.

Согласно информации, раскрытой Saipa, седан Shahin будет отправляться на экспорт в Россию и Беларусь, а также Ирак с 1,6-литровым бензиновым «атмосферником» с индексом ME16. Его мощность составит 111 лошадиных сил и 145 Нм, что на 4 л.с. и 2 Нм ниже, чем в Иране.

В качестве трансмиссии выступит 6-скоростная автоматическая коробка передач.

Альтернативным вариантом станет версия Shahin с полуторалитровым «наддувным» восьмиклапанным двигателем, агрегатированным вариатором. Он будет выдавать 109 л.с. и 178 Нм.

Но самое интересное даже не это, а то, что войдет в арсенал этой 4-дверки на экспортных рынках.

В списке опций оказались: система бесключевого доступа в салон, люк с электроприводом, круиз-контроль, информационно-развлекательная система с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида, кондиционер с отдельным дисплеем, боковые зеркала с электроприводом складывания и функцией обогрева, системы ABS и EBD и BAS, датчик света и «парктроники» сзади.

Таким образом, у главного конкурента Lada Vesta NG будет отсутствовать как таковой «зимний пакет», столь необходимый для российских погодных условий, что вряд ли обрадует его потенциальных покупателей.

Единственной системой, которая входит в него, и окажется доступна для экспортного Shahin, станет подогрев зеркал.