Стали известны цены на премиум-автомобили Hongqi для РФ

Компания Hongqi, входящая в состав китайского концерна FAW, готовится к старту продаж в России. Бренд, позиционирующийся как премиальный, планирует начать экспансию нашего рынка с целого списка новых моделей, среди которого окажутся большой седан H9 и крупный электрический кроссовер E-HS9. Накануне один из дилеров новоиспеченного в РФ автомобильного бренда раскрыл стоимость этих автомобилей.

Как пишет телеграм-канал «Автопоток», один из автосалонов, который будет торговать машинами Hongqi, цена 4-дверки H9 составит от 7 миллионов 490 тысяч рублей.

Что касается батарейного SUV с индексом E-HS9, то за него собираются просить от 9 миллионов 490 тысяч рублей.

Седан Hongqi H9 по габаритам окажется близок к таким автомобилям, как BMW 7-Series и Nio ET7. Его длина составит более 5 метров, а колесная база растянется на 3-метра. В России это 4-дверку собираются продавать с 2-литровым турбомотором мощностью 245 лошадиных сил и 380 Нм, связку которому составит 7-диапазонный «робот» и задний привод.

Большой электрический кроссовер Hongqi E-HS9, в свою очередь, должен получить размеры 5209x2010x1713 мм при расстоянии между осями в 3110 мм.

Какая силовая установка достанется этой модели пока неизвестно, но в КНР вседорожник продается сразу в нескольких вариантах мощностью от 435 до 551 лошадиной силы. Его запас хода может варьироваться в пределах 460-690 километров по циклу NEDC.