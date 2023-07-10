Иранский Renault Logan 1 поколения отправится на экспорт: ждем в России?

Многострадальный проект в значительной степени модернизированного Renault Logan 1 поколения, выпуском которого занимается автомобильная марка SAIPA, готовится открыть для себя новые страны. Помимо Ирана продавать автомобили Pars Khodro Cadilla L90/P90 будут и на других рынках.

Согласно внутренним планам SAIPA, в этом году объем производства перелицованного Logan первого поколения составит 5 тысяч машин, а спустя год этот показатель увеличится в 8 раз (до 40 тысяч выпущенных машин). При этом суммарно до 2029 года иранский завод намерен собрать порядка 325 тысяч Cadilla L90/P90.

Что интересно, продавать такие седаны собираются не только на местном рынке, но и в других странах. Причем название Cadilla задействуют исключительно для экспортных машин, тогда как в Иране для 4-дверки придумают другое имя.

Напомним, Pars Khodro Cadilla L90/P90 представляет собой глубоко модернизированную версию первой генерации Renault Logan/Dacia Logan.

Проект долгое время находился в замороженном состоянии из-за отсутствия множества комплектующих, однако SAIPA удалось решить этот вопрос и теперь этот седан готовится к выходу в продажу в Иране.

В качестве двигателя для него заявлен 1,6-литровый бензиновый «атмосферник», который ранее достался до сих пор не доехавшей до России четырехдверке SAIPA Shahin. Связку мотору составит 5-скоростная «механика» или 6-ступенчатая АКПП китайской марки DAE.

Учитывая глобальные экспортные планы SAIPA относительно этой модели, а также явные намерения по выходу в РФ, практически наверняка купить Pars Khodro Cadilla L90/P90 можно будет и на нашем рынке.

Впрочем, учитывая задержку других моделей иранской марки на пути в Россию существует риск, что такая возможность если и появится, то явно не в этом и даже не следующем году.