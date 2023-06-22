Иранская SAIPA представила новый седан Sahand: ждем в России?

Иранский автомобильный концерн SAIPA, недавно анонсировавший скорое начало продаж своих машин на российском рынке, представил на родине новую модель. Ей оказалась 4,2-метровая четырехдверка под названием Sahand.

Автомобиль является родственником модели Saina, которая, в свою очередь, построена на платформе модели Kia Pride образца 1987 года. Внешне машина отличается от своей родственницы по модельному ряду внешним обликом.

Новой 4-дверке достался другой капот, иная радиаторная решетка, новые бамперы, передние крылья, а также модернизированная крышка багажника, фары и задние фонари.

Внутри Sahand обзавелся более стильными решениями, нежели были у Saina, получив современную переднюю панель и другую комбинацию приборов, а также новые и, по крайней мере визуально, более качественные материалы отделки.

В качестве двигателя для SAIPA Sahand заявлен полуторалитровый бензиновый атмосферный мотор с индексом M15GSI, выдающий 90 лошадиных сил. Связку ему составит пятискоростная механическая трансмиссия или вариатор, а также безальтернативный передний привод.

Несмотря на дебют автомобиля его продажи в Иране начнутся не раньше 2024 года, а в перспективе седан может добраться и до российского рынка в качестве сменщика того же самого SAIPA Saina, которая должна добраться до нас этим летом.