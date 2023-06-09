Иранские автомобили не смогли приехать в Россию вовремя

Первый иранский автопроизводитель, анонсировавший поставки своих машин в Россию, не смог начать их продажи в обозначенный срок. В чем оказалась причина такого развития событий – неизвестно. Новые сроки пока не называются.

Напомним, в марте этого года иранская автомобильная компания SAIPA подтвердила планы по запуску в продажу в России своей модельной линейки, включающей седаны Saina и Shahin, а также хэтчбек Quik. Их поставками должны были заняться сразу два импортера «Бест Моторс» и «Лаки Кэренси».

Предполагалось, что первая партия таких автомобилей в количестве около тысячи единиц доберется до нашего рынка 1 июня, однако это так и не произошло.

Что интересно, вся троица еще не получила Одобрение типа транспортного средства, а это значит, что SAIPA собиралась их продавать по заключению о соответствии техническим требованиям от экспертной организации, параллельно оформляя сертификаты ОТТС.

Планы одного из крупнейших иранских автопроизводителей на российский рынок пока выглядят хоть и амбиционными, но все же реалистичными.

В первый год со старта продаж SAIPA в РФ компания намерена продать около 10 тысяч машин, а также открыть по меньшей мере 120 дилерских центров, которые сосредоточатся в европейской части страны. В будущем количество автосалонов будет только расти за счет расширения географии продаж на близлежащие регионы.