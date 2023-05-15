Changan везет в Россию новый кроссовер: что о нем известно?

Компания Changan продолжает программу расширения своей модельной линейки на российском рынке, причем затрагивает она не только «легковушечный» сегмент седанов, но и популярную категорию SUV.

На официальном сайте российского подразделения «Чанган» в разделе модели появился анонс некой новой модели, которая, судя по очертаниям, расположится в классе среднеразмерных кроссоверов.

Характерная особенность автомобиля на изображении – покатая линия крыши. Из действующей гаммы «паркетников» Changan под этот форм-фактор подходит разве что молодежный Uni-T, поскольку более крупный Uni-V в России уже представлен.

Длина этой модели составляет 4515 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1545 мм, а размер колесной базы равен 2710 мм. Таким образом, по габаритам машина сопоставима с бестселлером Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro.

Предполагается, что комплектаций на выбор будет три, но все они, скорее всего, получат под капот безальтернативный 1,5-литровый 4-цилиндровый «наддувный» мотор, выдающий 180 лошадиных сил и 280 Нм крутящего момента. Связку ему составит семидиапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями и только передний привод.

Сейчас кроссоверы Uni-T ввозят в Россию «серыми» методами. И стоят они от 2 миллионов 900 тысяч рублей. В какую сумму оценят машины, которые начнут поставлять к нам официально, пока неизвестно.