Конкуренты Lada Granta и Lada Vesta из Ирана приедут в Россию с новым мотором

В середине весны иранский автопроизводитель SAIPA анонсировал скорое появление в России моделей Saina, Quik и Shahin, которые должны навязать серьезную конкуренцию автомобилям Lada.

Предполагалось, что вся троица приедет к нам со старой линейкой двигателей. Впрочем, теперь выяснилось, что все эти автомобили могут добраться до российского рынка с полностью новым мотором.

Речь идет о силовом агрегате с индексом ME16, который недавно дебютировал в модели Pars Khodro Cadilla L90 (перелицованный Renault Logan 1 поколения). Этот двигатель является производным от мотора Peugeot EC5.

16-клапанник рабочим объемом 1,6-литра обладает отдачей в 115 лошадиных сил и 147 Нм крутящего момента.

По словам гендиректора Mega Motor, входящей в состав SAIPA, новый силовой агрегат будет устанавливаться на все автомобили, которые планируют отправлять на экспорт. Таким образом, он может появиться и в моделях Saina, Quik и Shahin, которые к началу лета должны появиться в России.

Напомним, ранее стало известно о планах SAIPA вывести на российский рынок седан Saina, хэтчбек Quik и флагманскую 4-дверку Shahin. Все три автомобиля станут доступны для покупателей уже с 1 июня.

Цены на них пока неизвестны, но официальные дистрибьюторы обещают, что стоимость таких машин будет варьироваться в пределах от 1 до 1 миллиона 700 тысяч рублей в зависимости от конкретно модели.