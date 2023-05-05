Во Франции удивились тому, во что превратили Renault Logan 1 поколения для Ирана и России

Совсем недавно иранская компания SAIPA показала проект нового автомобиля, в основу которого лег седан Renault Logan первого поколения. Машина получила имя Pars Khodro Cadilla L90 и представляет собой глубоко модернизированную популярную 4-дверку французского автопроизводителя.
Журналисты местной газеты «L’argus» заинтересовались этой новинкой, посвятив ей целую статью на своем сайте.
Во Франции, как и в других европейских странах, Logan продавали и продают не под брендом Renault, а под дочерней маркой Dacia.
Французских журналистов впечатлило, как иранцы смогли кардинально изменить стиль уже устаревшего внешне «первого» Logan:
По словам авторов статьи, узнать в иранском Pars Khodro Cadilla L90 первую генерацию седана «Логан» можно только по профилю машины, тогда как передняя и задняя части кузова, а также интерьер стали выглядеть гораздо более стильно и современно, чем в оригинальной модели.
Последним, и, пожалуй, не менее важным новшеством перелицованного клона бестселлера Dacia/Renault был назван его двигатель.
Напомним, компания SAIPA, разработавшая этот автомобиль, с лета 2023 года начнет продажи в России трех своих моделей. Pars Khodro Cadilla L90 в их число пока не входит, но вероятность того, что седан все же доберется до нашего рынка в этом году, выглядит очень высокой.