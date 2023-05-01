Новый Renault Captur может выглядеть так: первое изображение

Всего пару недель назад компания Renault обновила хэтчбек Clio актуальной генерации. Это является, пожалуй, самым верным признаком того, что родственный кроссовер Captur также вскоре переживет процедуру модернизации.

Подтверждают эту информацию и участившиеся случаи появления замаскированного прототипа «паркетника», который за последние недели несколько раз попадался в объективы фотошпионов на юге Европы.

Независимые дизайнеры, взяв за основу снимки нового Captur в камуфляже, визуализировали машину в рамках компьютерного рендеринга в товарном виде.

Судя по получившемуся изображению, кроссоверу достанется агрессивная передняя часть кузова, но привычные формы и та же боковая линия, что и раньше.

Как будет выглядеть корма машины автомобильные художники не показали, однако есть мнение, что сзади Captur ждет появление аналогичных с Clio фонарей, заключенных не в затемненный, а прозрачный пластик.

Изменения в линейке двигателей и трансмиссий в случае с этой моделью кажутся маловероятными, так как уже сейчас «паркетник» предложен с оптимальным списком агрегатных линеек. В их числе помимо прочих значатся как традиционный гибрид, так и гибрид с подключаемым модулем.

Что касается других перемен, то они должны затронуть салон автомобиля, где практически наверняка появится новый дисплей мультимедийной системы с обновленным программным обеспечением, а также новые материалы отделки.

Премьера нового Renault Captur состоится в ближайшие месяцы.