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В Шанхае показали новый электрический кроссовер Hongqi E202

Серийная версия этой модели может дебютировать уже в этом году

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Hongqi (входит в FAW), не так давно объявившая о начале ведения бизнеса в России, привезла на открывшуюся на этой неделе автомобильную выставку в Шанхае новый электрический кроссовер с индексом E202. «Паркетник» войдет в так называемое «батарейное» семейство NEV (New Energy Vehicles или «автомобили на новой энергии»).

Официальное название для модели еще не придумали, так что на автосалоне в финансовой столице Китая машина дебютировала с заводским наименованием E202.

Согласно информации, раскрытой автопроизводителем, кроссовер, построенный на 800-вольтовой электрической архитектуре будет предложен как в версии с одним электрическим мотором, так и двумя, что подразумевает наличие у него системы полного привода. 

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В список оснащения модели войдет пневматическая подвеска, а зарядить автомобиль для того, чтобы проехать 300 километров, можно будет всего за 5 минут.

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Судя по первым фотографиям с выставки, E202 получит закрытую переднюю часть кузова, лишенную традиционной радиаторной решётки (электрокару она не нужна). Блоки фар будут иметь L-образную форму, а от боков бампера протянется некий декоративный черный элемент в форме буквы U. 

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Корме электрического кроссовера Hongqi предстоит щеголять затемненными фонарями необычной формы, объединенными светодиодной линией, а бамперу интегрированным в него фальш-диффузором.

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Машина является концептом, так что внутри нее пока все выглядит чересчур футуристично. Рулевое колесо выполнено по аналогии с гоночными болидами, над которым возвышается изогнутый дисплей, состоящий из экранов цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.   

Сроки появления серийного варианта электрического кроссовера в Hongqi обещают раскрыть в течение 2023 года. 

Источник:Dongchedi
Фото:Dongchedi

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