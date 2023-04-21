Автомобили Iran Khodro в РФ будет продавать один крупный дилер: раскрыты 3 модели

Планы иранской компании Iran Khodro в отношении российского рынка не скрывались еще с середины прошлого года, однако никаких официальных подтверждений того, что машины этой марки скоро поступят в реализацию в РФ, до сих пор не было. Однако эту тишину нарушил дилерский холдинг «Рольф», опубликовавший на своем сайте информацию о том, что именно он стал эксклюзивным представителем IKCO в России.

В сообщении компании говорится, что сейчас ведется подготовка к началу продаж сразу трех моделей Iran Khodro. Все они представляют собой седаны разных размеров.

Iran Khodro Tara

Модель «Тара» заявлена как 4-дверка с двумя передними подушками безопасности, кондиционером, круиз-контролем, задним датчиком парковки, мультимедийной системой, а также 1,6-литровым бензиновым мотором на 113 л.с., работающим в паре с 5-ступенчатой «механикой» и 6-диапазонным «автоматом». Платформа автомобиля – Peugeot 301.

Iran Khodro Soren

Седан C-класса, построенный на устаревшей платформе Peugeot 405. Двигатель у него будет точно такой же, как у Tara, но ассистировать ему предстоит только 5-скоростной МКПП. Остальной арсенал модели для российского рынка пока не раскрывается.

Iran Khodro Dena

Еще одна модель, в основе которой лежит откровенно старая «тележка» от «Пежо». Под капотом – 1,6-литровый мотор, но работающий как с механической коробкой передач, так и автоматической.

Сколько будут стоить три первые модели IKCO, которые отправятся покорять российский рынок, пока неизвестно. Ровно, как и нет информации, завершила ли вся эта троица сертификацию с получением ОТТС. Без этого документа, напомним, начать полноценные продажи этих иранских машин будет крайне затруднительно.