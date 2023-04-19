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Большой седан Hongqi H6, который появится в России: в Китае раскрыли цены

Китайская 4-дверка должна добраться до российских дилеров уже к осени

Текст: Алексей Шмидт
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Китайская Hongqi (входит в концерн FAW), недавно анонсировавшая свой выход на российский рынок с рядом моделей, начала прием заказов на новый крупный седан H6 у себя на родине. В «Поднебесной» автомобиль оценили в вилку от 192 тысяч 800 до 239 тысяч 800 юаней (2 миллиона 285 – 2 миллиона 850 тысяч рублей). 

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Премьера автомобиля состоялась осенью 2022 года. Внешний облик 4-дверки разрабатывался экс-дизайнером, работавшим в Rolls-Royce – Джайлсом Тейлором. 

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Hongqi H6 достались плавные линии кузова, сочетающиеся с хромированными вставками, необычной структурой решетки радиатора, а также тонированными задними фонарями. Длина машины составила 4990 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1455 мм, а колесная база растянулась до 2920 мм.

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Интерьер машины был выполнен в фирменном стиле Hongqi с наклонным планшетом на центральной консоли, объединяющим в себе функции управления мультимедийной системой и климат-контроля, а также цифровой комбинацией приборов и подлокотником с панелью для беспроводной зарядки гаджетов. 

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Двигателей на выбор у H6 будет сразу два – это 1,5- и 2-литровые «наддувные» бензиновые моторы на 224 л.с. (340 Нм) и 252 лошадиные силы и 380 Нм соответственно. Связку им составит 8-скоростная автоматическая трансмиссия.

С места до первой «сотни» младшая версия седана сможет разгоняться за 7,8-секунды, тогда как более мощный вариант сделает это за 6,8-секунды. 

Уже объявлено, что именно седан H6 войдет в список автомобилей Hongqi, которые первыми отправятся покорять российский рынок. Дизайн 4-дверки запатентовали в РФ еще в начале этого года. 

Предполагается, что до дилеров в России модель доберется ближе к осени. Сколько она будет стоить пока неизвестно, но есть основания полагать, что гораздо дороже, чем в родном для нее Китае. 

Источник:MyDrivers

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