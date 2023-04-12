Changan готовит новый очень большой седан Qiyuan A07

В базе министерства промышленности и торговли появились первые фотографии нового большого седана компании Changan, который компания собирается продавать под своим суббрендом Qiyuan. Китайская марка отреагировала на этот слив публикацией собственного изображения новинки (заглавное фото), но подробности о ней пока утаила.

Впрочем, в той же базе «поднебесного» минпрома, где «поднебесным» журналистам и удалось найти первые фотографии модели под именем Qiyuan A07, оказались выложены и некоторые технические сведения об автомобиле.

Так, его длина составит 4905 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1480 мм, а размер колесной базы составит 2900 мм. Таким образом, по габаритам новинка Changan окажется конкурентом таких моделей, как Hyundai Sonata, Skoda Superb, Kia K4 и VW Passat.

Седану достанется внешний облик с плавными линиями, свойственный большинству современных моделей «Чанган» с тонкой линией светодиодных ходовых огней, растянувшейся вдоль всей передней части, скрытыми в кузове дверными ручками, а также задними фонарями, объединенными в цельный кластер.

В том же источнике указано, что у Qiyuan A07 будет сразу две версии: гибридная и полностью электрическая. Работать первой предстоит на базе 1,5-литрового бензинового ДВС на 95 л.с., который окажется не связан с колесами и будет выполнять роль генератора, подряжающего тяговый аккумулятор. Суммарная отдача такой связки составит 218 лошадиных сил.

Что касается полностью «батарейного» седана, то он получит электромотор, выдающий 258 л.с. Характеристики тяговых аккумуляторов обоих вариантов седана пока неизвестны.