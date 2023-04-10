Hongqi готовит новое поколение очень дорогого седана, похожего на «двадцать первую» Волгу

В 2009 году марка Hongqi («Красное знамя»), принадлежащая концерну FAW, организовала производство для правящей верхушки Китая партию бронированных лимузинов. Внешне они были стилизованы под модель Hongqi CA770 из 60-х годов прошлого столетия и имели дизайн, схожий с советским «ГАЗ-21». Автомобили получили название L5 и с 2017 года на них ездят не только члены компартии КНР, но и обычные китайцы (разумеется, очень богатые). Сейчас такие седаны не производятся, однако это вопрос времени.

Как пишет издание «Autohome», Hongqi работает над вторым поколением модели L5. Прототипы таких автомобилей уже несколько месяцев колесят под дорогам Китая, но, как и полагается для еще не представленных официально машин, их кузова сильно закамуфлированы.

Дизайн кузова

Взглянув на тестовые автомобили может сложиться впечатление, что никаких серьезных изменений в дизайне L5 можно не ждать. Впрочем, это не совсем так.

Сквозь пленку проглядывается заметно увеличившаяся в размерах радиаторная решетка и модернизированный бампер, а в задних стойках машины виднеется компактное окошко.

Корма также должна существенно поменяться, обзаведясь другой крышкой багажника, задним бампером и фонарями новой формы.

Интерьер

Интерьер L5 со сменой поколения будет выглядеть более современно. Деревянная отделка никуда не денется, но большую часть торпедо машины займет массивный дисплей, объединяющий в себе экран цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

Раздельные задние кресла пройдут процедуру переоптимизации и сохранят центральный подлокотник, кнопками на котором можно будет регулировать как их положение, так управлять климатической системой и мультимедийными функциями.

Техника

Первое поколение Hongqi комплектовалось 6-литровым бензиновым двигателем V12 мощностью 408 л.с. и 550 Нм, работающим в паре с 6-скоростным «автоматом» и постоянным полным приводом. По всей вероятности новая генерация L5 получит такой же силовой агрегат, но в форсированной версии.

Аналогичным мотором сейчас оснащается большой кроссовер Hongqi LS7, однако в случае с этим вседорожником мощность двигателя была снижена до 360 лошадиных сил и 500 Нм.

Цена

Сколько будет стоить новинка Hongqi пока неизвестно, но ее дореформенный вариант продавался в Китае по цене в 6 миллионов юаней (по нынешнему курсу это 71 миллион рублей).