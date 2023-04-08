Chery TJ-1: загадочный кроссовер китайской марки полностью рассекречен

На официальном мероприятии Chery Night, прошедшем вечером 7 апреля в Китае, состоялась премьера нового кроссовера Chery TJ-1. Ранее автомобиль несколько раз попадался в объективы фотошпионов, но теперь его показали без камуфляжа и в серийном варианте.

Заявлено, что продавать новинку будут как в версии с ДВС, так и с подзаряжаемым гибридом (PHEV). Привод можно будет выбрать как передний, так и полный.

Автомобилю достался экстерьер оквадраченной формы, где наиболее заметной «фишкой» оказался большой логотип с надписью «Chery», интегрированный в черную радиаторную решетку.

Сзади новый китайский кроссовер щеголяет широким блоком светодиодных фонарей, а также квадратными фальшвыхлопными прорезями в бампере. Кроме того, судя по первым официальным фото и изображениям, у TJ-1 будут скрытые в кузове дверные ручки.

Длина машины составила 4515 мм, ширина 1865 мм, высота – 1670 мм, а колесная база растянулась до 2675 мм.

Внутри кроссовера установили большой экран цифровой комбинации приборов, а также массивный 14,8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, занимающий всю центральную консоль. А еще в салоне новинки Chery будет предусмотрена система зарядки смартфона и проекционный дисплей.

Вариант Chery TJ-1 с ДВС получит под капот 1,6-литровый «наддувный» мотор, работающий в паре с 7-скоростной роботизированной трансмиссией.

Для версии PHEV будет положена гибридная установка на базе полуторалитрового мотора, сочетающегося с электрическим двигателем. Характеристики обоих силовых агрегатов раскроют ближе к лету.

В продажу новый кроссовер Chery должен поступить в период с июля по август 2023 года. Не исключено, что в перспективе TJ-1 доберется и до российского рынка.