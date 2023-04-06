Иранские автомобили могут подешеветь в России – но есть одно условие

Не так давно стало известно о том, что иранская SAIPA готовится к выходу на российский автомобильный рынок. У компании будет сразу два дистрибьютора – «Мест Моторс» и «Лаки Кэренси». Оба уже подтвердили, что цены на три первые модели SAIPA (седан Saina, хэтчбек Quick и седан Shahin) будут варьироваться в пределах 1 – 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Впрочем, по словам представителей одного из импортеров, в перспективе иранские автомобили могут подешеветь, но лишь при одном условии.

Как сообщили в «Лаки Кэренси», они уже ведут переговоры о старте производства автомобилей SAIPA на мощностях белорусского завода «Юнисон», где раньше сходили с конвейера автомобили Iran Khodro.

Если сторонам удастся достигнуть соглашения, то благодаря отсутствию утильсбора стоимость иранских машин в России удастся снизить.

Что касается суммы, на которую могут подешеветь такие автомобили, то называется вилка до 3 тысяч долларов (примерно 235 тысяч рублей).

Таким образом, самый дорогой в линейке SAIPA автомобиль, заявленный для российского рынка (4-дверка Shahin) при условии локализации в Минске будет стоить в РФ примерно 1 миллион 465 тысяч рублей, что примерно сопоставимо с ценой Lada Vesta.