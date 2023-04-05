Новый кроссовер Changan Auchan Z6 за 1,4 миллиона рублей: его могут привезти в Россию

Компания Changan приступила к серийному выпуску в Китае новой версии своего популярного кроссовера Auchan Z6. «Паркетник», предлагавшийся «поднебесным» покупателям ранее только с полуторалитровым «наддувным» мотором, получил новый, более мощный вариант – с 2-литровым «наддувным» двигателем.

Для россиян эта новость может оказаться интересна тем, что этот кроссовер в перспективе может появиться и на российском рынке. Анонс новой модели «Чанган» для РФ сделан и существует высокая вероятность, что ей окажется именно Auchan Z6.

Визуальных отличий между базовой и новой версией кроссовера нет. Разве что последнюю выдают другие шильдики, нанесенные на дверь багажника.

Габариты также остались прежними. Длина «паркетника» составляет те же 4699 мм, что и раньше, а ширина и высота равны 1890 и 1680 мм соответственно. Размер колесной базы достигает отметки в 2795 мм.

Внутреннее убранство кроссовера выполнено в современном стиле с разу с несколькими сенсорными дисплеями, включая экран приборной панели на 10,3-дюйма и тачскрин мультимедийной системы на 12,3-дюйма.

В дополнении к ним идет компактный монитор возле лобового стекла по центру «торпедо».

Новый двигатель, заявленный для Auchan Z6, обладает рабочим объемом 2-литра и выдает 233 л.с. (390 Нм). Связку ему составляет 8-скоростная автоматическая трансмиссия фирмы Aisin.

В таком оснащении с места до первой «сотни» новинка Changan разгоняется за 6,6-секунды, а ее «максималка» составляет 230 километров в час.

На китайском рынке новый вариант кроссовера Auchan Z6 должен бросить вызов своим прежним конкурентам в лицах Haval H6 и GAC Trumpchi Yingku, оснащенным 2-литровыми моторами.

Цены на автомобиль для КНР уже раскрыты. Если за Auchan Z6 с базовым 1,5-литровым мотором просили от 85 тысяч 900 юаней (примерно 970 тысяч рублей), то более мощная версия оценена минимум в 127 тысяч 900 юаней (порядка 1,4 миллиона рублей).

Впрочем, если кроссовер появится на российском рынке, то, очевидно, стоить будет гораздо дороже, чем у себя на родине.