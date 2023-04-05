Новый Mini Cooper подловили во время рекламных съемок

В прошлом году в Интернете появились первые шпионские фотографии нового поколения хэтчбека Mini, который, как известно, официально будет носить имя Mini Cooper. Теперь машину вновь заметили без камуфляжа во время рекламной фотосессии, вероятно, связанной с ее скорой официальной премьерой.

Судя по снимкам, дизайн автомобиля опирается на традиционный внешний вид Mini, но не без серьезных доработок по этой части.

Боковая линия кузова новинки напоминает купе BMW 2-й серии с такими же дверными ручками и сглаженными линиями. Бампер также совершенно новый, как и капот.

Что касается крыши, то она напоминает эту часть кузова модели предыдущего поколения, но все же больше ориентирована на аэродинамику, обладая более низким профилем и большим наклоном.

Шпионам удалось заглянуть, в том числе, и салон машины, где обнаружилось отсутствие как таковой приборной панели. Вместо нее вся информация для водителя выводится на специальный проекционный дисплей.

Предполагается, что еще более серьезные изменения в новинке произойдут под ее капотом, где BMW и Mini предложат широкий выбор силовых установок, в том числе полностью электрических.

Премьера нового Mini Cooper состоится до конца 2023 года.