FAW запускает продажи в России седана В70 и кроссовера Т55

На китайском рынке продажи седана FAW Bestune B70 нового поколения официально стартовали еще в ноябре 2020 года, тогда как кроссовер FAW Bestune Т55 появился на рынке КНР в марте 2021 года. Теперь пришла пора их дебюта в России. «Поднебесный» автогигант объявил о планах начать их продажу в РФ, попутно отметив, что появятся у дилеров они примерно в середине апреля.

FAW Bestune B70 нового поколения представляет собой седан D-класса, по формату схожий с чешской Skoda Octavia. Автомобиль с передним приводом может оснащаться на выбор турбированным полуторалитровым мотором, выдающим 124 л.с., либо 2-литровым двигателем мощностью 160 лошадиных сил.

Для обоих силовых агрегатов будут положены 6-скоростная автоматическая коробка передач фирмы Aisin или 7-скоростная роботизированная трансмиссия DCT.

Длина новой 4-дверки составит 4810, ширина – 1840, высота – 1455 мм, а размер колесной базы будет равен – 2800 мм. Тип кузова – лифтбек.

В арсенал модели уже со стартовой комплектации войдут: светодиодная оптика, кожаная отделка салона, 2-зонная климатическая система, 12,3-дюймовый дисплей «мультимедийки», система бесключевого доступа в салон, круиз-контроль, а также система контроля давления в покрышках.

Другим пополнение модельной линейки FAW в России станет кроссовер сегмента C-SUV – Bestune T55 (на фото выше).

Автомобиль, по габаритам чуть компактнее Bestune T77, заменит в модельном ряду китайской марки ушедший «паркетник» FAW Bestune X40.

Его длина будет равна 4437 мм, ширина – 1850 мм, а высота – 1625 мм. Расстояние между осями – 2650 мм.

Двигатель на выбор предложат только один – это полуторалитровый бензиновый силовой агрегат на 124 л.с., сочетающийся с 7-скоростным «роботом» DCT. Привод кроссовера – только передний.