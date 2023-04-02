В России больше не продают самый дешевый китайский кроссовер 

Российский авторынок покинул самый недорогой представитель сегмента SUV от китайских автопроизводителей.

Речь идет о кроссовере FAW Besturn X40, который до недавнего времени был доступен для покупателей по цене от 1 миллиона 687 тысяч рублей.

В линейке FAW эта модель носила статус флагмана марки. Привоза «свежих» машин к дилерам не было с 2022 года. В прошлом году компания продавала автомобили 2020 и 2021 годов выпуска. Причем последние стоили заметно дороже – примерно на 200-215 тысяч рублей.

По информации издания «Китайские автомобили», в FAW решили отказаться от Besturn X40 в пользу неких других моделей, которые вскоре должны появиться на российском рынке. Их названия обещают раскрыть в течение месяца.

Напомним, кроссовер FAW Besturn X40 продавался в России с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым атмосферником, выдающим 106 лошадиных сил (в Китае его мощность выше на 8 л.с.). Связку мотору составляла как 5-скоростная механическая трансмиссия, так и классический 6-диапазонный «автомат» фирмы Aisin. Привод – только передний.