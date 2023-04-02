ДомойАвтоновости сегодняВ России больше не продают самый дешевый китайский кроссовер 

В России больше не продают самый дешевый китайский кроссовер 

Его заменит целый список новых моделей FAW

Текст: Алексей Шмидт
faw besturn x40 e1643391087686 1200x628 1

Российский авторынок покинул самый недорогой представитель сегмента SUV от китайских автопроизводителей.

Речь идет о кроссовере FAW Besturn X40, который до недавнего времени был доступен для покупателей по цене от 1 миллиона 687 тысяч рублей.

В линейке FAW эта модель носила статус флагмана марки. Привоза «свежих» машин к дилерам не было с 2022 года. В прошлом году компания продавала автомобили 2020 и 2021 годов выпуска. Причем последние стоили заметно дороже – примерно на 200-215 тысяч рублей. 

3

По информации издания «Китайские автомобили», в FAW решили отказаться от Besturn X40 в пользу неких других моделей, которые вскоре должны появиться на российском рынке. Их названия обещают раскрыть в течение месяца.

x40

Напомним, кроссовер FAW Besturn X40 продавался в России с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым атмосферником, выдающим 106 лошадиных сил (в Китае его мощность выше на 8 л.с.). Связку мотору составляла как 5-скоростная механическая трансмиссия, так и классический 6-диапазонный «автомат» фирмы Aisin. Привод – только передний. 

Источник:Китайские автомобили

Интересное по теме:

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+