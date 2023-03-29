Раскрыта цена иранских автомобилей SAIPA, которые будут конкурировать с Lada

SAIPA оказалась первой из двух крупнейших иранских компаний наряду с Iran Khodro, которая решилась на экспансию российского рынка и официально объявила о намерениях поставить свои машины в РФ. Пока планы этой марки включают в себя отправку первой партии автомобилей к началу этого лета.

Официальным дистрибьютором SAIPA в России и Белоруссии станет компания «Бест-моторс». Именно она раскрыла первые сведения о том, что это будут за машины и сколько они будут стоить.

Согласно информации, которая стала известна редакции Daily-Motor.Ru, в Россию привезут три модели SAIPA – это седаны Saina и Shahin, а также хэтчбек Quik. Цена таких машин будет варьироваться в пределах 1 миллиона – 1 миллиона 700 тысяч рублей. Таким образом, ценник моделей SAIPA окажется сопоставим с теми, которые просит за свои автомобили отечественная Lada.

Перед тем, как начать полноценные поставки автомобилей в Россию, иранскому автопроизводителю будет необходимо получение на все три его модели сертификата ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), что может занять как минимум 3 месяца.

Впрочем, первая партия машин SAIPA доберётся до РФ уже к 1 июня и будет ввезена по заключению о соответствии машины техническим требованиям у экспертной организации (документ носит аббревиатуру СБКТС). Параллельно на все три модели компании будет оформляться ОТТС.

Что интересно, иранская марка не исключает в перспективе локализацию своих машин в России, но площадка пока не называется. По мнению экспертов, ей может оказаться бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге.