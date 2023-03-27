В Китае начали продавать премиальный лифтбэк Hongqi H6, который появится в России

О том, что автомобили концерна FAW под люксовой маркой Hongqi вскоре появятся в России, известно еще с начала этого года. В список моделей «Красного знамени» (именно так переводится название бренда), которые выйдут на наш рынок, первым должен войти крупный седан H9, а после его дебюта появится и более доступный лифтбэк H6. Дизайн последнего запатентовали в РФ в январе, а теперь стало известно, что эта модель выходит в продажу на родном для нее китайском рынке.

Внешне новинки Hongqi досталась массивная радиаторная решетка, зауженная оптика, а также диффузор сзади, выполненный в стиле спортивных машин.

В салоне установили цифровую комбинацию приборов и большой монитор мультимедийной системы, как у кроссоверов Volvo. За комфорт внутри машины отвечают кресла с функциями подогрева, охлаждения и массажа, поддержка сети 5G, беспроводная зарядка для смартфона и многое другое.

Длина автомобиля составила 4990 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1455 мм, а размер колесной базы оказался равен 2920 мм. Для модели заявлен водительский ассистент уровня «2+».

Что касается двигателя, то приводить в движение Hongqi H6 предстоит безальтернативному 2-литровому бензиновому мотору, выдающему 248 лошадиных сил. Связку ему составляет 8-скоростная автоматическая трансмиссия.

Ценник на новинку для Китая уже объявлен. За нее просят при пересчете с юаней на доллары от 28 тысяч 300 до 35 тысяч 200 долларов (2 миллиона 180 – 2 миллиона 700 рублей). Сроки появления Hongqi H6 в продаже в России пока не раскрываются.