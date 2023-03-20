Новый премиум-лифтбэк Hongqi H6 получит сразу два варианта двигателей

Компания FAW, владеющая люксовым брендом Hongqi, готовит к премьере новый лифтбэк H6. Официальный дебют этой модели состоялся еще в начале 2023 года на автомобильной выставке в Гуанчжоу. Тогда было заявлено, что 5-дверка получит под капот безальтернативный 2-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 245 лошадиных сили 380 Нм, однако теперь информация об оснащении модели изменилась.

Согласно новым сведениям, полученным китайскими СМИ, продавать Hongqi H6 собираются и в более производительном варианте с 2-литровым «наддувным» двигателем мощностью 224 лошадиные силы и 340 Нм крутящего момента.

С места до первой «сотни» такие лифтбэки будут разгоняться за 7,8-секунды и расходовать в среднем 6,5-литров бензина на 100 км по циклу WLTC.

245-сильный мотор, заявленный для модели еще в январе, останется в строю. С ним Hongqi H6 окажется на секунду быстрее начальной версии с более слабым двигателем, но будет расходовать на 0,3-литра больше горючего на 100 километров пути.

Связку обоим моторам должна составить 8-скоростная автоматическая коробка передач, а также безальтернативный передний привод. Полного привода для модели не запланировано как для китайского, так и для зарубежного рынков.

Предзаказ на новинку Hongqi должны открыть уже в конце марта. Доберется ли этот лифтбэк до России пока неизвестно, но его соплатформенника H5 уже пообещали привезти на наш рынок в течение 2023 года.